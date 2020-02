Contagiato in Croazia lavora a Parma. 400 'positivi' nel Paese, 3 guariti. Nave italiana respinta in due porti ai Caraibi

In Croazia è stato confermato il terzo test positivo al coronavirus. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si tratta di un uomo che lavora a Parma, e che è ricoverato in un ospedale di Rijeka (Fiume).

I primi due casi registrati si riferiscono a due fratelli gemelli, uno dei quali è risultato positivo al suo ritorno da un soggiorno a Milano tra il 19 e il 21 febbraio.

400 contagi in Italia

"Sono 400 le persone contagiate, un incremento di 26 persone". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa «Meno del 4% dei tamponi hanno dato esito positivo». "Una buona notizia, i due coniugi cinesi che sono ricoverati allo Spallanzani sono guariti, questa sera abbiamo 3 guariti", ha aggiunto. In Lombardia sono 258 contagiati, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, sono 11 i casi di contagio in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana, 1 a Bolzano. I tamponi verranno eseguiti non solo ai soggetti con sintomi del coronavirus «ma anche a chi ha avuto contatti con persone positive». Ha detto il Commissario Angelo Borrelli.

Settima bambina contagiata

Una bambina di otto anni è risultata positiva al test Coronavirus in Veneto, nel focolaio di Limena, in provincia di Padova. Lo si è appreso da fonti della Regione Veneto. La piccola è residente in un paese del padovano ed è asintomatica. Da quanto si è appreso, secondo le procedure, anche i suoi compagni di scuola verranno ora sottoposti al tampone. Si tratta del settimo minore contagiato, gli altri 6 sono stati rilevati in Lombardia. La positività al coronavirus riscontrata in una bambina padovana di otto anni ha fatto scattare con immediatezza tutte le necessarie misure preventive.

Con una lettera inviata al direttore generale dell’Ullss 6 Euganea e ai direttori del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica, sulla base delle nuove disposizioni del Ministero della Salute, la direzione prevenzione della Regione del Veneto ha chiesto di disporre l'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva di tutti i contatti stretti, ovvero la classe frequentata dalla bimba, attraverso il coinvolgimento dei pediatri di famiglia degli alunni, e di quello degli insegnanti e dal personale ausiliario e amministrativo. La scuola interessata dovrà rimanere chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia, e tutti i frequentanti del plesso dovranno essere informati circa la comparsa di eventuali sintomi.

374 contagiati in Italia

Sale a 374 il numero delle persone contagiate dal coronavirus in 23 province di dieci regioni italiane, e mentre in Emilia, a Parma, c'è il primo decesso (un 70enne di uno dei comuni della 'zona rossa' lombarda), dalla Lombardia arriva la notizia di primi casi fra i minori.

Nave italiana respinta in due porti dei Caraibi

Una nave da crociera italiana, la Msc Meraviglia, è stata respinta da due porti nei Caraibi, in Giamaica e alle Isole Cayman, per paura del coronavirus. Un membro dell’equipaggio non sarebbe in buone condizioni di salute. Lo riporta il New York Times. Sulla nave oltre 4.500 passeggeri e 1.600 membri dell’equipaggio. Era arrivata martedì mattina al porto di Ocho Rios, in Giamaica, proveniente da Miami. Il divieto di sbarco è scattato quanto il comandante ha comunicato lo stato influenzale di una delle persone a bordo. Stessa situazione al porto di Georgetown alle Cayman.

Italia "risposta tempestiva"

La risposta che l’Italia sta dando all’emergenza coronavirus «è stata tempestiva, come ci è stato riconosciuto anche da Oms e Ue, ed è stata improntata alla massima trasparenza e chiarezza nei confronti della comunità nazionale e dei partner internazionali». Lo sottolinea la Farnesina notando tuttavia «la preoccupante proliferazione di notizie inaccurate ed allarmistiche sulla situazione sanitaria nel nostro Paese che non rispecchiano la realtà di un fenomeno di contagio che rimane significativamente circoscritto ad alcune piccole aree ristrette a poche Regioni».

Il paziente "zero" in Germania era stato a Milano. Il secondo caso è il padre

Due nuovi casi positivi al coronavirus si sono registrati in Baden-Wuerttemberg, lo annuncia la clinica universitaria di Tubinga, senza rendere noti per il momento ulteriori particolari. Sempre nel Baden-Wuerttemberg è stato individuato, secondo la stampa tedesca, il «paziente zero», un 25enne di Goeppingen di ritorno da un viaggio a Milano con la fidanzata. E’ un aiuto primario del reparto di Patologia della clinica universitaria di Tubinga, il secondo dei due nuovi casi in Baden-Wuerttemberg, lo riferisce Bild. Si tratta del padre della ragazza che ha accompagnato a Milano il «paziente zero», anche lei attualmente in isolamento. «Abbiamo reagito immediatamente. Entrambi i pazienti sono in isolamento e tutte le persone che sono venute in contatto con l'aiuto-primario sono state mandate a casa": ha detto il professor Michael Bamberg, responsabile medico della clinica universitaria di Tubinga.

Primo caso in Croazia: "Era stato a vedere Atalanta-Valencia a San Siro"

La Croazia avrebbe registrato il suo primo caso di coronavirus e di mezzo potrebbe esserci l'Italia. Il primo ministro Andrej Plenkovic ha annunciato ieri che un giovane si trova ricoverato a Zagabria anche se "i sintomi sono lievi e le sue condizioni sono attualmente buone". Il ragazzo, però, era stato a Milano fra il 19 e il 21 febbraio e secondo i media locali si sarebbe recato mercoledì scorso allo stadio di San Siro per assistere ad Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di Champions. In quarantena l’amico che era con lui.

San Francisco dichiara lo stato d'emergenza. Cinque università sospendono programmi in italia

San Francisco, la quarta città più grande d’America, dichiara lo stato di emergenza locale per il coronavirus, anche se non ha finora alcun caso. Lo ha annunciato la sindaca London Breed, spiegando che si tratta di una misura preventiva per rafforzare i preparativi e la consapevolezza in merito alla diffusione del virus, dopo il monito lanciato ieri dalle autorità sanitarie Usa. ni giorno il virus si espande in nuove parti del mondo - ha detto la prima cittadina - stiamo adottando le misure necessarie per proteggere i cittadini di San Francisco». Al momento lo stato di emergenza sarà in vigore per una settimana. Almeno cinque università americane hanno cancellato i programmi di studio in Italia di studio per l’epidemia di coronavirus. L’elenco comprende la Elon University, la Fairfield University, la Florida International University, la New York University e la Syracuse University, quasi tutte con programmi a Firenze. Lo riferisce la Cnn.

I primi sei minori contagiati

Sono sei i minori risultati positivi al Coronavirus in Lombardia. La maggior parte legati alla cosiddetta zona rossa dove ora vige il divieto di ingresso e di uscita. Si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa. Positivo nei giorni scorsi anche un 17enne della Valtellina che frequenta l’istituto Tosi di Codogno e successivamente anche un suo compagno di scuola della provincia di Sondrio.

Turista friulana morta in Carinzia: accertamenti in corso

Si attendono invece gli accertamenti in Carinzia dopo la morte in un residence di una turista friulana 56enne. Il medico non ha escluso un caso di coronavirus, il residence è stato chiuso.

Ispezione negli ospedali lodigiani

Negli ospedali lodigiani ispezione Nas per capire le dinamiche di diffusione e prevenire ulteriori contagi. A Pavia dimessa una famiglia che è risultata positiva per errore: 'Un bello spavento, non siamo arrabbiati, può succederè. Scuole chiuse a Napoli fino a sabato per azioni straordinarie di pulizia. Il Vaticano chiude in via preventiva tutte le catacombe. Guarita la turista cinese allo Spallanzani.

La ministra: non c'è rischio di perdere l'anno scolastico

«Posso rassicurare che non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l'anno». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Radio 24 facendo riferimento alla normativa che stabilisce che «al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico». «Le scuole nella loro autonomia scolastica possono anche prevedere di allungare l'anno ma non sarà necessario perché abbiamo una task force per garantire la didattica a distanza», ha aggiunto il ministro.

I bar lombardi riaprono alle 18

Da oggi i bar di Milano e della Lombardia potranno restare aperti anche dopo le 18. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

«I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande - si legge sul sito della Regione - non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purchè sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio».