Coronavirus, in Lombardia la prima bimba contagiata. Morte sospetta di un'italiana in Austria. Il ministro: 'Nessun rischio di perdere l'anno scolastico'

E’ arrivato a 259 il numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia e «per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera": così ha detto ad Omnibus su La7 il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha confermato il contagio di una bimba di 4 anni di Castiglione d’Adda, comune che si trova nella zona rossa.

Una turista italiana di 56 anni del Friuli-Venezia Giulia è morta la scorsa notte in un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria. Lo riporta l’agenzia di stampa austriaca Apa. La donna si trovava in villeggiatura in Carinzia. Il medico del pronto soccorso non ha escluso un caso di coronavirus ed ha effettuato un tampone. Il residence è stato chiuso e gli ospiti non possono lasciare l’edificio, saranno anche loro sottoposti a controlli. Le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, stanno ricostruendo gli spostamenti della donna.



Un 24enne di Madrid che aveva viaggiato nel Nord Italia è positivo al coronavirus, primo caso nella capitale e il settimo in Spagna. E aumentano gli stati che chiudono agli arrivi dall’Italia, l’ultimo è El Salvador. Il Regno Unito impone invece a chi arriva l’auto-isolamento per 14 giorni. In Cina altri 52 i morti, cifra più bassa in 3 settimane. A Nanchino quarantena per 94 passeggeri in arrivo dalla Corea del Sud. In questo Paese sono 170 i nuovi contagi, tra cui un militare Usa.

«Posso rassicurare che non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l’anno». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Radio 24 facendo riferimento alla normativa che stabilisce che «al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell’anno scolastico». «Le scuole nella loro autonomia scolastica potrebbero anche prevedere di allungare l’anno ma non sarà necessario perchè abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza», ha aggiunto il ministro.

Olimpiadi Tokyo, Abe vuole rinvio

Il premier giapponese Shinzo Abe esorta le principali associazioni sportive, culturali e associative del Paese a posticipare di almeno 2 settimane l'organizzazione di eventi che prevedono il raduno di grandi masse per contenere il rischio di un’ulteriore espansione del coronavirus. Quando mancano meno di 150 giorni all’avvio delle Olimpiadi di Tokyo, durante una riunione della task force sulla gestione del virus Abe prova a rispondere alle critiche della comunità internazionale che ha accusato il governo sulla gestione dell’emergenza a bordo della nave Diamond Princess.