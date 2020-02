Coronavirus:Brasile,primo caso accertato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Primo caso di coronavirus confermato in Brasile, dove è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia il 21 febbraio scorso. Lo ha reso noto il quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo, anticipando che anche il secondo test fatto all'uomo è risultato positivo. Intanto, salgono a cinque i casi sospetti di coronavirus nel Paese: un nuovo possibile contagio è stato scoperto dalle autorità sanitarie dello Stato di Pernambuco (nordest). Si tratta di una donna di 51 anni arrivata ieri pomeriggio all'aeroporto di Recife, la capitale dello Stato, proveniente dall'Italia. Il segretario alla Sanità del Pernambuco, André Longo, ha detto che la donna era partita per l'Europa lo scorso 13 febbraio e che oltre ad aver visitato l'Italia (nell'area di Milano) è stata anche in Spagna. Gli altri quattro pazienti sospetti, secondo l'ultimo bollettino delle autorità federali, si trovano tutti a San Paolo sotto controllo medico.