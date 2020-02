Coronavirus:Francia,primo morto francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 26 FEB - Il direttore generale della Salute francese, Jerome Salomon, ha annunciato il primo decesso di un cittadino francese provocato dal coronavirus nel Paese: si tratta di un uomo di 60 anni che era ricoverato all'ospedale parigino della Pitié-Salpetrière ed scomparso nella notte. Prima d'ora era morto in Francia un turista cinese. Salomon ha inoltre reso noto che sono stati rilevati altri due nuovi casi del virus e che il totale dei contagi accertati finora è passato così a 17. I due nuovi casi riguardano un uomo di 55 anni che si trova in rianimazione ad Amiens, nel nord del Paese, e un uomo di 36 anni, attualmente ricoverato a Strasburgo: quest'ultimo era rientrato da un viaggio in Lombardia e non presenta sintomi particolarmente gravi.