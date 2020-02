© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 FEB - "Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del Coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio". Lo ha detto papa Francesco in un appello al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro.