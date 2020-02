Coronavirus: secondo caso a Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La Spagna ha registrato in 36 ore otto casi positivi di coronavirus, che si aggiungono ai primi due colpiti, che erano già stati dimessi giorni fa. Lo scrive El Pais, precisando che degli otto nuovi infetti, quattro sono stati registrati a Tenerife - il medico italiano che è risultato positivo lunedì pomeriggio, sua moglie e altri due italiani dal suo hotel - due a Madrid, uno a Barcellona e uno a Castellón, il primo colpito nella penisola. Tutti i nuovi casi, aggiunge il giornale, sono legati a viaggi in Italia. In totale, le persone contagiate da Covid-19 in Spagna sono dieci.