Egitto: funerali militari per Mubarak

(ANSA) - IL CAIRO, 26 FEB - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha partecipato oggi ai funerali militari dell'ex leader Hosni Mubarak, i cui tre decenni di guida autoritaria dell'Egitto si conclusero con le dimissioni forzate dalle proteste della cosiddetta primavera araba del 2011. L'ufficio presidenziale ha dichiarato tre giorni di lutto per l'ex capo dello Stato soprannominato, "il faraone", morto ieri a 91 anni in un ospedale del Cairo, dopo anni trascorsi in solitudine. La bara di Mubarak, drappeggiata in una bandiera egiziana, è stata prima trasportata da un elicottero militare e poi montata su una carrozza trainata da cavalli fino alla moschea Mosheer Tantawi del Cairo. Il presidente al Sisi ha guidato la processione militare, affiancata dalle maggiori figure religiose e politiche dello stato. Un gruppo di ufficiali ha portato le medaglie del defunto leader lungo il corteo, salutato da una salva di 21 colpi di cannone. La bara è stata infine tumulata nel cimitero di Heliopolis, nella parte orientale del Cairo.