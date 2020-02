Gb: Harry torna in patria dal Canada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 26 FEB - Primo appuntamento pubblico dopo l'annuncio dello strappo dalla Royal Family, oggi, nel Regno Unito, per il principe Harry, tornato in patria per gli ultimi impegni pubblici ufficiali prima della formalizzazione del passo indietro suo e della consorte Meghan previsto per il 31 marzo. Il duca di Sussex - rientrato dal Canada dove si è trasferito con la moglie e il figlio Archie e in attesa di essere raggiunto dalla stessa Meghan - ha parlato a Edimburgo, in Scozia, a un forum sul turismo sostenibile. Harry venerdì sarà a Londra con Bon Jovi per registrare un brano scritto dal rocker in beneficenza e a sostegno degli Invictus Games, giochi sportivi dedicati ai militari invalidi di cui il secondogenito di Carlo e Diana è e resterà patrono. Poi, a marzo, parteciperà al fianco della regina e degli altri Windsor all'ultimo evento ufficiale di spicco prima dell'annunciata rinuncia formale, assieme a Meghan, al ruolo di membro senior della famiglia reale e al titolo di Sua Altezza: la Giornata del Commonwealth.