Meloni, Fdi ha carte per candidato Roma

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il Candidato sindaco a Roma sarà di Fdi? "Sicuramente Fdi ha tutte le carte in regola per esprimerlo, poi bisogna ragionare insieme, occorre trovare un nome efficace, vincente, e in grado di governare. Non è facile perché chiunque si trovi a governare Roma si troverà a ereditare la giunta Raggi, speriamo che alla fine regga almeno il Colosseo....". Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni ai microfoni di Rtr 99. Se ho un nome in testa? "Almeno due", sottolinea Meloni.