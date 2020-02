Paura per virus, cinesi chiudono negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - I commercianti cinesi chiudono i negozi per paura del contagio da Coronavirus dai turisti e dai palermitani dopo la scoperta di 3 persone positive al virus influenzale. Almeno fino a lunedì prossimo, molti negozi nelle zone di via Maqueda, Lincoln e Ballarò, ma anche del centro vicini al porto hanno deciso di chiudere. Su molte saracinesche appare la scritta "Chiuso per ferie" in altre vi sono numeri di cellulare. I negozi cinesi non chiudono normalmente neanche ad agosto. La comunità cinese di Palermo aveva gestito l'isolamento volontario di alcuni concittadini che erano tornati dalla Cina e si erano messi in quarantena da soli. "Ieri - racconta un commerciante cinese - i maggiori grossisti del commercio cinese si sono incontrati in un locale per un aperitivo e hanno parlato con dei turisti di Bergamo che hanno svelato il loro percorso turistico tra le vie del centro storico". A distanza di poche è cominciato il tam tam e già stamattina l'85 per cento dei negozi cinesi ha abbassato le saracinesche.