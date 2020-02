Segre: Aosta conferisce cittadinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Il Consiglio comunale di Aosta ha votato all'unanimità - dal Pd a Fratelli d'Italia - una delibera con cui conferisce alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria "in riconoscimento dei valori di solidarietà umana che essa incarna e difende e gratitudine per il valore che la sua figura rappresenta nella lotta per l'affermazione dei diritti umani". Poco prima, con 21 favorevoli e due astenuti (Lorenzo Aiello, di Fratelli d'Italia e Antonio Crea, eletto con il Pd - Sinistra Vda) l'assemblea ha dato il via libera alla revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 23 maggio del 1924 dall'allora commissario prefettizio del Comune.