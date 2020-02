Spallanzani, sciolta la prognosi della coppia cinese passata da Parma

«Viene sciolta oggi, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese casi confermati di Covid-19» e che avevano fatto tappa a Parma. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani. «La coppia è attualmente ricoverata in degenza ordinaria - prosegue il bollettino - La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizioni cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione».

