(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Con 138 voti favorevoli, 94 contrari e 7 astensioni, l'aula del Senato ha approvato il decreto legge sullo 'spacchettamento' dei ministeri dell'Istruzione e dell'Università. Il provvedimento, che scade il 9 marzo, passerà alla Camera per il via libero definitivo. In sostanza, sopprime il ministero unico e lo sdoppia in quello dell'Istruzione e quello dell'Università e della Ricerca, ridisegnando di conseguenza le rispettive competenze.