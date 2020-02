© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Una donna è risultata positiva al coronavirus. La paziente è ricoverata in ospedale a Catania. Lo conferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. La donna è la quarta persona che ha il virus scoperta in Sicilia. le altre tre persone sono turisti bergamaschi in vacanza a Palermo.