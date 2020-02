Crimi, governo lavora, altri straparlano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che è concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilità a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare per la crisi innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Pensare al voto in un momento così delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio, pensando esclusivamente al proprio tornaconto personale". Così il capo politico M5S Vito Crimi.