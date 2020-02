© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Questa squadra di governo non é adatta a gestire la normalità, figuriamoci l'emergenza. Noi vogliamo che l'Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c'è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera ad una domanda se la Lega è disponibile ad un governo di solidarietà nazionale.