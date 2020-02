Coronavirus, altri 5 positivi Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - La Struttura Organizzativa Dipartimentale di Virologia di Ancona ha rilevato oggi altri cinque tamponi positivi al Coronavirus, tutti provenienti all'Area Vasta 1, provincia di Pesaro e Urbino. Lo ha comunicato il Gores (Gruppo operativo regionale per l'emergenza sanitaria). Finora sono sei le conferme di contagio nella Regione riguardanti tutte persone della Provincia di Pesaro Urbino. "Questi cinque campioni - spiega la Regione - saranno inviati domani all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province. Sale dunque a 11 il numero di campioni positivi nella Regione Marche". "Continuiamo nell'impegno di informarvi tempestivamente sui risultati delle analisi di laboratorio non appena queste si rendono disponibili - ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - perché crediamo importante che possiate valutare correttamente, conoscendo le notizie, piuttosto che angosciarvi con le fake news".