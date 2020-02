Coronavirus:migliora imprenditore 63enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Sono in miglioramento le condizioni cliniche dell'imprenditore fiorentino di 63 anni ricoverato all'ospedale di Ponte a Niccheri, il primo dei casi di coronavirus toscani confermati dall'Istituto superiore di sanità. Ancora in osservazione, ma clinicamente guarito come già era stato annunciato, è invece il paziente di Pescia che si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pistoia, unico altro caso di coronavirus toscano confermato al momento dall'Iss. Intanto si è riunita come di consueto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze l'unità di crisi di emergenza sanitaria, guidata dal presidente della Toscana Enrico Rossi. Tra i ricoverati sono in via di miglioramento anche il vicino di casa, un 65enne, dello stesso imprenditore fiorentino e lo studente nordeuropeo di 26 anni, che non presenta quasi più sintomi. Il primo è ricoverato a Careggi e il secondo a Ponte a Niccheri. Rimane in isolamento domiciliare, ma non ha più febbre, il 44enne di Torre del Lago rientrato da Vò.