Motor Show, ok in periodo Salone Mobile

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La decisione di posticipare lo svolgimento del Salone del Mobile a causa dell'emergenza legata al Coronavirus è stata accolta "con piacere" dagli organizzatori del 'Milano Monza Motor Show'. Il Salone si terrà dal 16 al 21 giugno mentre la kermesse motoristica, che fino allo scorso anno si svolgeva a Torino, è in programma dal 18 al 21. "La contemporaneità e la coesistenza delle due manifestazioni rappresenteranno un forte segnale per tutta l'Italia in generale, e in particolare per la Lombardia, vedendo le città di Milano e di Monza, con l'Autodromo, coinvolte nella gestione e organizzazione dei due grandi eventi", viene spiegato. Geronimo La Russa, presidente Aci Milano, sottolinea che "il nostro territorio saprà nuovamente presentarsi al mondo come luogo di eccellenza e punto di riferimento in settori dove da sempre ha interpretato il ruolo di leader, sotto l'aspetto creativo, tecnico e commerciale, ossia l'arredamento e i motori".