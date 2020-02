Papa ancora raffreddato, continua lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 FEB - Il Papa è ancora raffreddato e per il secondo giorno ha scelto di fermarsi a Casa Santa Marta annullando le udienze ufficiali. Si tratterebbe, secondo quanto trapela da fonti vaticane, di una laringite, male di stagione, che non gli ha impedito comunque di celebrare la messa nella cappella a Santa Marta, come anche di proseguire gli incontri previsti nella residenza. "Non c'è alcuna evidenza che spinga a diagnosticare altro che una lieve indisposizione. Anche nel pomeriggio di oggi proseguono gli incontri del Santo Padre a Santa Marta". Così il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, interpellato sul fatto che alcuni organi di stampa anglosassoni abbiano accostato, in qualche modo, l'indisposizione del Papa all'emergenza coronavirus. Il pontefice sarebbe dunque affetto da quel raffreddore che già da mercoledì aveva reso i due appuntamenti esterni, l'udienza generale in piazza San Pietro e la processione delle Ceneri all'Aventino, particolarmente impegnativi.