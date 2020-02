Salvini, serve premier con gli attributi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Qualcuno si permette di dire 'italiani no'. Ma stiamo scherzando? In questo momento servirebbe un capo del governo con le palle, che sappia difendere l'interesse nazionale, i prodotti italiani". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb. "Mai come adesso prima gli italiani. Abbiamo accolto tutto il mondo per anni e adesso, senza che il governo faccia nulla, qualcuno rifiuta i nostri lavoratori e i nostri prodotti. Una vergogna. Avanti a testa alta!".