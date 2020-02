Zaia, da test Vo' studio epidemiologico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Dopo i primi due casi di contagio a Vo' "ho avanzato la richiesta di fare i tamponi a tutti i cittadini. Sembrava uno spreco. Adesso abbiamo uno studio epidemiologico eccezionale che nessuno ha al mondo e, con l'Università di Padova, vogliamo una indagine scientifica su questa casistica". Lo ha annunciato il governatore del Veneto, Luca Zaia. "Siamo stati criticati per avere realizzato troppi campioni - aggiunge Zaia -, ne abbiamo fatti 6.800 con una positività dell'1,7%. Adesso abbiamo un grande campione che nessuno ha al mondo. Nessuno ha una enclave con i primi due contagiati, i contagiati positivi, l'asintomatico che diventa negativo". "In questo momento in Veneto abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo. Sono 133 i casi di contagio, un centinaio li consideriamo asintomatici" ha aggiunto. Quanto alla riapetura delle scuole, Zaia ha detto che "entro oggi arriverà la decisione dell'Istituto superiore di Sanità".