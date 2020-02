Coronavirus, accertamenti caso a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESCARA, 29 FEB - Nel corso della notte, dall'esito del test eseguito su un paziente sintomatico di ritorno dalla Lombardia, è emersa una sospetta positività dello stesso al Covid 19. L'uomo è ricoverato in isolamento all'ospedale di Pescara e un secondo campione è stato inviato all'Istituto superiore di Sanità per le controanalisi. Sono stati contestualmente avviati precauzionalmente i protocolli di sicurezza sui familiari e contatti stretti, mentre è in corso il tracciamento degli altri contatti che il paziente ha avuto negli ultimi giorni. Lo comunica il Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo, specificando che non ci saranno ulteriori aggiornamenti sul caso fino ai risultati dei test dell'Iss.