Coronavirus: Giappone,piano da 2,3 mld

(ANSA) - TOKYO, 29 FEB - Il governo giapponese è pronto a fornire un adeguato supporto economico per fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Lo ha detto il premier Shinzo Abe durante una conferenza stampa, spiegando che verranno creati dei fondi speciali per sostenere i lavoratori e le attività commerciali che più sono state colpite dalla crisi di liquidità. A questo proposito un piano di stimolo del valore dei 270 miliardi di yen, pari a 2,3 miliardi di euro, verrà annunciato a breve per limitare l'impatto recessivo sull'economia.