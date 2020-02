Erdogan,Putin si tolga di mezzo da Idlib

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 29 FEB - Ho chiesto a Putin "di togliersi di mezzo" da Idlib, in Siria. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan in un discorso ad Istanbul. "Ho chiesto a Putin: 'Quali sono i tuoi interessi lì? Se stabilisci una base, fallo ma togliti di mezzo e lasciaci faccia a faccia con il regime'", ha detto Erdogan a Istanbul, ricordando la sua conversazione telefonica con il presidente russo, aggiungendo che le forze siriane "pagheranno il prezzo" per i loro attacchi contro l'esercito turco.