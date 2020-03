Canoa si ribalta, si cerca un disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 1 MAR - Un uomo di 66 anni risulta disperso in Lunigiana, nel torrente Tavarone, a Licciana Nardi (Massa Carrara), dove, per un'escursione, si trovava a bordo di una canoa che si è ribaltata. Sull'imbarcazione c'era anche un'altra persona, rimasta leggermente ferita e che da sé ha potuto raggiungere l'ospedale di Pontremoli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco coi sommozzatori per cercare il disperso. Nella zona pioveva a dirotto, il maltempo non favorisce le ricerche.