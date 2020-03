Coronavirus, 85 in Rianimazione in Lombardia. American Airlines blocca i voli per Milano fino al 24 aprile

Superati i mille contagi da coronavirus in Italia. Sono 1.049 le persone positive, 29 i morti e 50 i guariti. E’ il bilancio della Protezione civile. Prorogata fino all’8 marzo la chiusura delle scuole solo nelle Regioni con zone rosse: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. In Piemonte si riapre mercoledì, in Liguria classi vuote solo a Savona, ritorno all’attività anche in Friuli Venezia Giulia e Marche. Oggi sarà adottato il nuovo decreto del presidente del Consiglio: via le 'zone gialle' e singole città equiparate allo status delle tre Regioni più colpite, con le stesse restrizioni. Oltre Savona, anche Pesaro-Urbino.

Il governo lavora per mitigare l’impatto negativo sull'economia dell’emergenza coronavirus, il Paese va sbloccato e serve una terapia d’urto. E’ in arrivo un secondo decreto per settori e imprese, ma serve l’autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con le autorità europee. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte dal Fatto quotidiano, e dalla Repubblica gli fa eco il ministro dell’Economia Gualtieri, che entrando nel dettaglio spiega che la fase due prevede un pacchetto da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni ed enti locali. Il decreto relativo sarà varato entro venerdì: 'Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiest

Quasi tremila i morti, invece, nel mondo per il virus partito da Wuhan. Prima vittima negli Stati Uniti, che innalzano al massimo livello l’allerta per i viaggi nelle zone rosse d’Italia. American Airlines blocca i voli per Milano fino al 24 aprile, e rimane a terra un gruppo di italiani, che rientrerà domani. Cresce l’allarme in Europa. Cento i casi in Francia, annullata a Parigi la mezza maratona, rinviata a giugno la maxi-fiera dell’immobiliare di Cannes. A Bonn, Germania, 185 bambini di una scuola elementare in quarantena dopo che una dipendente dell’istituto è risultata positiva al test.

«Al momento ci sono 85 pazienti ricoverati in rianimazione in Lombardia». Lo ha detto a Sky Tg24 l'assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli.