Coronavirus: rave party nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 1 MAR - Indifferenti all'emergenza Coronavirus, hanno organizzato un rave party in uno stabilimento industriale in disuso a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, in zona gialla. Sono circa trecento i giovani, provenienti da vari centri del nord Italia, che si sono dati appuntamento in Rete e che dalla scorsa notte si sono ritrovati nell'area industriale lungo la via Brescia. Al momento non c'è stato alcun problema di ordine pubblico, ma l'incontro, monitorato dai carabinieri, sta creando allarme sul fronte della salute.