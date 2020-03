Olbia, prima corsa in aeroporto italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OLBIA, 1 MAR - Sono 345 i protagonisti di Olbia Airport Run, la gara all'aeroporto internazionale "Costa Smeralda" di Olbia. Agonisti, appassionati o semplici passeggiatori della domenica, di corsa, a passo sostenuto o al ritmo lento dei passeggini su cui trasportano i propri figli, hanno partecipato a modo loro a un evento storico: la prima manifestazione podistica mai realizzata in Italia sulla pista di un aeroporto. I più allenati si sfideranno sulla distanza dei 10 chilometri, mentre gli altri affronteranno un percorso di 5 chilometri. L'evento è inserito nel cartellone di Flight Club, la kermesse realizzata da Geasar, società di gestione dell'aeroporto, per mantenere operativo lo scalo anche durante l'interruzione dei voli, programmata per consentire il restyling e l'allungamento della pista d'atterraggio. La manifestazione principale è stata preceduta da alcune gare si brevissime distanze riservate ai più piccoli.