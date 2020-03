© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - "In aggiunta ai controlli 'prima dell'imbarco' da certi Paesi designati ad alto rischio o da certe aree di quei Paesi, i viaggiatori saranno controllati anche al loro arrivo in America": lo ha annunciato Donald Trump su Twitter in relazione alle misure contro l'epidemia di coronavirus.