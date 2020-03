Usa 2020: Biden, mia campagna decollata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - "Da qui avete lanciato Bill Clinton, Barack Obama ed ora me, la mia campagna è decollata": lo ha detto Joe Biden davanti ai suoi fan a Columbia dopo la vittoria in South Carolina. "Media e analisti davamo per morta la mia candidatura, ma oggi ha vinto il cuore del partito democratico e ha vinto alla grande", ha aggiunto. Poi ha ricordato che ora è il momento di scegliere che strada deve prendere il partito, ponendosi in alternativa a Bernie Sanders e vantando l'eredità di Obama.