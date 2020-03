Coronavirus: Zingaretti, no a polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Nessuna polemica ma soltanto la voglia e la volontà di rafforzare il Governo. Dal seminario di Rieti del 13 e 14 gennaio scorsi, per contribuire al rafforzamento del Governo Conte, il Pd ha presentato il Piano per l'Italia. Gli incontri di queste settimane, compreso quello di oggi, erano preparati da tempo per un confronto utile e importante che il Pd ha da sempre, e che vuole continuare ad avere con le parti sociali". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti replica alle critiche M5s.