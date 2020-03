Gallera, 2 pazienti zona rossa guariti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Due pazienti che erano stati contagiati dal coronavirus, provenienti dalla zona rossa della Lombardia, sono stati dimessi dall'ospedale Sacco di Milano. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in videocollegamento per la consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "E' un'ottima notizia: le due persone uscite dal Sacco - ha detto - sono guarite e messe a domicilio in attesa che l'ultimo tampone diventi negativo. I primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa".