In Italia, 18 morti e 258 ammalati in più rispetto a ieri (52 e 1.835 in totale). Ma aumentano anche i guariti, + 66 (149 in tutto)

Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). Le nuove persone contagiate dal coronavirus asintomatiche o con sintomi lievi in isolamento domiciliare rappresentano il 50% degli ammalati, a fronte del 40% ricoverato con sintomi e il 10% in terapia intensiva.

Due pazienti della zona rossa sono guariti

Due pazienti che erano stati contagiati dal coronavirus, provenienti dalla zona rossa della Lombardia, sono stati dimessi dall’Ospedale Sacco di Milano. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in videocollegamento per la consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. «E' un’ottima notizia: le due persone uscite dal Sacco - ha detto - sono guarite e messe a domicilio in attesa che l’ultimo tampone diventi negativo. I primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa».

Altri sei stati chiudono all'Italia

Figi, Isole Salomone, Nauru, Isole Marshall, tutti nel Pacifico, e lo stato africano dell’Angola sono gli ultimi ad avere vietato l’ingresso ai viaggiatori dall’Italia. Lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri. Il Bahrein ha deciso un divieto di ingresso per chi arriva dall’Italia e non è residente. La Nuova Zelanda impone un periodo di quarantena a casa a chi viene dal Nord Italia. Il ministero degli Esteri indiano ha sospeso il rilascio del visto elettronico (e-Visa) per i cittadini italiani.