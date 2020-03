UniBa,'Passaporto studio' a 42 rifugiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 02 MAR - A 42 rifugiati provenienti 15 Paesi mediorientali e africani, l'Università di Bari ha consegnato l'Egpr, il passaporto europeo che riconosce le loro qualifiche e titoli di studio. "Crediamo e vogliamo che l'Università di Bari sia una università nel mondo e per il mondo", ha detto il rettore, Stefano Bronzini. L'Egpr (European qualifications passport for refugees) viene rilasciato dal Consiglio d'Europa con il patrocinio del Miur. In assenza di documenti, i candidati hanno dovuto compilare questionari per dimostrare i propri percorsi formativi nei Paesi di origine. I moduli sono stati poi valutati dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea). Alla cerimonia di consegna oggi sono intervenuti Clarisse, 35enne della Costa d'Avorio, laureata in Filosofia; Abbas, 23enne pakistano che potrà iscriversi al terzo anno di Giurisprudenza; Samir, ingegnere civile sudanese di 41 anni; e Khalel, 29enne siriano, laureato in medicina, che si iscriverà a Bari a un master in odontoiatria.