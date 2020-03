Alpinismo, spedizione valdostana al K2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 3 MAR - Scatterà a giugno la spedizione alpinistica valdostana al K2, vent'anni dopo l'ultima salita 'rosso-nera' da parte di Abele Blanc e Marco Camandona. Proprio quest'ultimo guiderà in Pakistan il gruppo di scalatori, che sarà composto da Francois Cazzanelli, Emrik Favre e Francesco Ratti, tutti e tre guide alpine. Il progetto prevede una doppia salita: una al Broad Peak (8.047 metri di quota) con protagonisti Camandona, Cazzanelli e Stefano Stradelli, e una al K2 con il resto della spedizione impegnato a preparare la via e Cazzanelli che si unirà all'ultimo. Sarà allestito un campo base unico. Il progetto è di salire la "montagna degli italiani" in velocità per evitare di restare troppo tempo in alta quota e aumentare i pericoli legati all'ipossia.