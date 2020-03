Far disputare Juventus-Milan a porte aperte «è pura follia». La pensa così il virologo Roberto Burioni, che su Twitter critica duramente la scelta di far giocare la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con i tifosi presenti allo stadio. «Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo Stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini», le parole di Burioni in un tweet.

