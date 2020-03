© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 3 MAR - Si aggrava ancora il bilancio dell'epidemia di coronavirus (Covid-19) in Iran. Il totale delle vittime è salito a 77, ossia 11 in più di ieri. I contagiati complessivi sono aumentati a 2.336, cioè oltre 800 in più di ieri, quando i casi confermati erano 1.501. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.