Coronavirus, in Cina 7 nuovi contagi dall'Italia. Di Maio: 'No ai blocchi contro gli italiani'

Sette passeggeri di un volo Milano-Tbilisi, che mostravano febbre alta, sono stati portati in un ospedale per malattie infettive dall’aeroporto durante la notte per essere esaminati per Covid-19. Lo ha detto il vice direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie e la salute pubblica Paata Imnadze.

«Chiedo a tutti i nostri cittadini che stanno tornando a casa da Paesi ad alto rischio di diffusione del coronavirus di ridurre al minimo i contatti con altre persone per due settimane», ha detto, citato da Interfax. Più di 100 georgiani e stranieri che mostrano sintomi simili al coronavirus sono attualmente in quarantena in diversi ospedali del paese. Secondo i media georgiani, due iraniani che si trovavano nella vicina città di Khashuri dal 23 febbraio sono stati ricoverati la scorsa notte all’ospedale delle forze armate georgiane di Gori con febbre alta. Tre casi di coronavirus sono stati identificati in Georgia sino ad oggi, ha detto il Ministero della Salute.

La Cina ha registrato altri sette casi di «contagio di ritorno» dall’Italia, aumentando i timori di ricontaminazione del Paese da cui è partita l’epidemia.

Sulle 11 nuove infezioni da coronavirus annunciate oggi fuori dall’Hubei, provincia epicentro, sette sono relative allo Zhejiang, ha detto la Commissione sanitaria nazionale. Sono cittadini cinesi tornati dall’Italia la scorsa settimana che, secondo il network statale Cgtn, lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo e avevano stretti contatti con la prima donna rientrata il 28 febbraio e risultata positiva.

Per quanto riguarda l'Italia, sono 1.835 i pazienti malati di coronavirus in Italia; 149 i guariti; 52 i decessi. A Roma positivo un poliziotto, ma i medici escludono un focolaio nella Capitale. Questa settimana sarà decisiva per capire l’andamento dell’epidemia sul territorio italiano, secondo gli esperti. Conte lavora a una manovra anti-virus e riunisce stasera tutti i partiti. Gualtieri e Di Maio incontrano invece oggi le imprese dell’export. «Irrita» sapere che per l’emergenza coronavirus alcuni Paesi stanno bloccando cittadini italiani all’estero senza alcun criterio. E di fronte a «forzature o blocchi insensati» l’Italia risponderà: «E' un Paese che esige e merita rispetto, così come ogni singolo italiano». Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Stampa. E chiarisce che alla Farnesina ci si è già attivati per far ritirare blocchi che si ritengano ingiustificati e che si è chiesto di discutere il tema delle chiusure verso l’Italia anche al prossimo Consiglio Affari Esteri.

Governi e banche centrali studiano una risposta coordinata per affrontare l’emergenza coronavirus e cercare di contenere quella che l’Ocse definisce una «minaccia senza precedenti» per l'economia globale: oggi teleconferenza tra ministri G7 delle Finanze e governatori. Maggior rialzo nella storia per il Down Jones ieri a Wall Street. Apertura positiva stamani per Tokyo