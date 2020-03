Coronavirus: Renzi, prima liquidità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Bene che il Governo chieda flessibilità all'Europa. È un dovere. Ma il punto fondamentale oggi non è la flessibilità, ma garantire alle aziende la liquidità per oggi e un progetto chiaro per domani. Liquidità prima che flessibilità". Così il leader Iv Matteo Renzi nell'e-news. "Oggi siamo fermi. E ancora il peggio deve arrivare in Italia e all'Estero - sostiene l'ex premier - Inutile fare chissà quali voli pindarici. L'Europa può e deve risolvere i problemi di liquidità. Bisogna permettere alle Banche, con gli strumenti finanziari previsti dai trattati e con la regia della Banca Centrale Europea, di garantire senza nessun costo la liquidità alle aziende, i mutui alle famiglie, il pagamento delle tasse. Questa è la vera, prioritaria, misura d'emergenza. Intanto, ti garantisco che non salti per aria, intanto ti faccio galleggiare. Poi riprenderemo a nuotare. Ma, se non si interviene sulla liquidità subito, quando ci sarà da tornare a nuotare molte aziende saranno già affogate".