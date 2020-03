Nessun commento da parte della Santa Sede alla notizia pubblicata oggi dal Messaggero, secondo cui papa Francesco «si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo». Da alcuni giorni il Pontefice, per sua stessa ammissione, accusa un raffreddore che l’ha costretto a limitare le udienze e a rinunciare alla trasferta ad Ariccia per gli esercizi spirituali di Curia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus