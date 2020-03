Libia: Siria riconosce governo Haftar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 MAR - Il governo siriano e quello libico guidato dal generale Khalifa Haftar hanno allacciato formali rapporti diplomatici con una visita effettuata a Damasco nelle ultime ore dal ministro degli Esteri del governo libico di Haftar, Abdel Hadi Huayj. Come riportato dall'agenzia governativa siriana Sana, Huayj ha siglato col suo omologo siriano, Walid al Muallim, un memorandum di intesa per la riapertura delle rispettive sedi diplomatiche nell'ambito del pieno riconoscimento politico e diplomatico. La Siria, alleata della Russia e ostile alla Turchia, appoggia il governo libico di Haftar contrapposto a quello guidato da Fayez Sarraj e riconosciuto invece dalle Nazioni Unite e sostenuto da Ankara. L'ambasciata libica a Damasco ha riaperto nella sua sede storica, come riferisce la tv di Stato siriana. Mentre non è stato indicato quando e dove aprirà l'ambasciata siriana in Libia, visto che la capitale Tripoli è ancora sotto formale controllo del governo di Sarraj.