Macron sequestra tutte le mascherine in Francia.

«Mettiamo sotto sequestro tutti gli stock e la produzione di maschere di protezione. Le distribuiremo agli operatori sanitari nonchè ai francesi infettati dal Coronavirus": lo annuncia su Twitter il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Quarto morto in Francia per il coronavirus: è quanto annuncia la Direzione Generale della Salute, precisando che la quarta vittima è un signore di 92 anni, originario del Morbihan. La Francia ha superato i 200 casi di contagio, mentre il Regno Unito, con gli undici nuovi casi comunicati ieri, ha in totale 51 contagi.

La Repubblica Ceca sospende i voli conr 4 regioni italiane

I voli da e per Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno sospesi dal 5 al 18 marzo. Le misure sono state prese dal ministero dei Trasporti ceco in seguito alle raccomandazioni del Consiglio di sicurezza del Paese.

Di Maio: "Stiamo lavorando per sbloccare i voli da e per l’Italia

"Stiamo lavorando per sbloccare i voli da e per l’Italia. Posso capire che ci sono delle aree che possono essere messe sotto una particolare attenzione, ma chiudere da e per l’Italia è inaccettabile».Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.