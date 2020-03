© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VIENNA, 3 MAR - "Un attacco della Turchia contro l'Europa". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz commenta la decisione di Ankara di lasciar passare i migranti verso l'Ue come ritorsione, denuncia Erdogan, per il mancato appoggio ai turchi in Siria.