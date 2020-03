Paziente 1 Napoli ricoverato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - È stato ricoverato in ospedale il paziente 1 di Napoli. L'uomo è attualmente al Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, in osservazione. L'uomo era rientrato a Napoli da Milano poco prima di Carnevale e, ai primi sintomi, si era sottoposto al tampone risultato positivo. Per lui, come da prassi età scattata la quarantena domiciliare. Avendo però, a distanza di quasi una settimana, mostrato sintomi quali la febbre, l'uomo è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.(ANSA).