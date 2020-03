© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Ciò che sta facendo la Turchia è semplicemente immondo. In Kurdistan, a largo di Cipro, in Libia. Adesso al confine con la Grecia. Fino a quando la comunità internazionale continuerà a far finta di nulla?". Così Matteo Renzi nell'e-news.