Sassoli verso confine greco-turco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAR - "In viaggio verso la Grecia con la presidente della Commissione Ue von der Leyen ed il presidente del Consiglio europeo Michel. Visitiamo il confine greco-turco insieme al premier greco Mitsotakis per valutare la situazione. Questa è una sfida europea, dobbiamo rispondere con solidarietà e rispetto per i nostri valori". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che posta una foto che lo ritrae insieme a von der Leyen, Michel ed il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas.