Siria: Borrell ad Ankara

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAR - L'alto rappresentante Ue Josep Borrell ed il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic, oggi e domani, saranno ad Ankara, per incontri ad alto livello" con le autorità turche e per discutere dell'escalation nella provincia siriana nordoccidentale di Idlib, delle conseguenze umanitarie per la popolazione e della situazione dei rifugiati siriani in Turchia. Lo rende noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) in un comunicato.