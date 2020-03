Usa 2020: al via il Supertuesday

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Milioni di americani alle urne per il Supertuesday, la tornata elettorale più importante verso le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. Seggi aperti in 14 stati Usa dove si svolgono le primarie democratiche e gli elettori dovranno scegliere tra cinque candidati per la nomination: Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren. In palio 1.357 delegati, di cui 415 in California e 228 in Texas. Si vota anche in Virginia e North Carolina e in molti stati del sud come Alabama e Tennessee.