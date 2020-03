'Pizza al virus', class action da Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Una "class action", con annessa richiesta di scuse e danni alla tv francese per il video, diventato virale sui social, con il quale si sbeffeggia con ironia di pessimo gusto la pizza italiana sfruttando il dramma del corona virus: ad annunciare l'iniziativa sono l'associazione napoletana "Noiconsumatori", presieduta dall'avvocato Angelo Pisani e il presidente di FareAmbiente Campania, Francesco Della Corte. "Il tentativo di sporcare l'immagine dell'Italia e le sue eccellenze alimentari, - si legge in una nota - che non rappresentano di certo un mero e semplice piatto ma il frutto di storia, cultura e tradizioni italiane, non può e non deve passare inosservato". "Ci aspettiamo, - spiegano Pisani e Della Corte - oltre al risarcimento danni, anche che le istituzioni francesi prendano immediatamente le distanze da quanto accaduto. Nessuno può mettere in dubbio le eccellenze dei prodotti italiani nel mondo, da sempre orgogliosamente simbolo della nostra identità nazionale e di elevata qualità". (ANSA).